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Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в финал плей-офф за выход в ЛЕ

Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в финал плей-офф за выход в ЛЕ
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился ответный матч полуфинала плей-офф чемпионата Чехии за выход в Лигу Европы между командами «Млада Болеслав» и «Фастав». Победу одержали хозяева со счётом 3:0, взяв тем самым реванш за поражение в первой встрече (1:3).

Первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко, реализовав 11-метровый удар, забил 28-й мяч в текущем сезоне в 32 играх на клубном уровне. На 78-й минуте полузащитник хозяев Томаш Пржикрыл удвоил преимущество своей команды. А на 89-й минуте Томаш Ладра поставил точку в матче.

В финале плей-офф за выход в Лигу Европы «Млада Болеслав» встретится с «Яблонецем», который в чемпионской группе финишировал на четвёртом месте.

Чехия - Высшая лига. Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
24 мая 2019, пятница. 19:00 МСК
Млада Болеслав
Болеслав
3 : 0
Фастав
Злин
1:0 – Комличенко – 53 (пен), 2:0 – Пржикрыл – 77, 3:0 – Ладра – 89
Комличенко может продолжить карьеру в «Фортуне» или «Аугсбурге»
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