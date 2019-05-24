Губернатор Тульской области пообещал оказать «Арсеналу» финансовую помощь

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с футболистами «Арсенала» пообещал оказать клубу финансовую помощь.

«Мы выстраиваем логистику и финансовую составляющую. Понимаем, что участие в Лиге Европы — это совсем другие средства, бюджет. Будем помогать, оказывать содействие. Конечно, хочется, чтобы те международные матчи, которые предстоят, вы прошли достойно. Для этого мы сделаем всё. Будет непросто, но будем находить возможности.

Знаю, что нагрузка у вас будет очень серьёзная, времени для отдыха, восстановления будет меньше. Первые игры начнутся уже 28 июля. Я вторую ночь не сплю, после того как мне назвали сумму, которую необходимо собрать. Думаю, выстраиваю логистику по поводу титульных спонсоров. Уверен, они нас поддержат", — цитирует Дюмина «Слобода».