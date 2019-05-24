Месси отказался обсуждать возможный переход Гризманна в «Барселону»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отказался отвечать на вопрос журналистов о возможном переходе в его клуб форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

«Я не буду делиться своим мнением на этот счёт», — сказал аргентинец.

Ранее Гризманн заявил, что намерен сменить клубную прописку. Главным претендентом на француза называется как раз «Барселона».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Гризманн принял участие в 48 матчах, отметился 21 результативным ударом и 10 голевыми передачами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ближайшим летом сумма отступных за француза снизится с € 200 млн до € 120 млн. Ранее Гризманн также выступал за «Реал Сосьедад».