Месси отказался обсуждать возможный переход Гризманна в «Барселону»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси отказался отвечать на вопрос журналистов о возможном переходе в его клуб форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
«Я не буду делиться своим мнением на этот счёт», — сказал аргентинец.
Ранее Гризманн заявил, что намерен сменить клубную прописку. Главным претендентом на француза называется как раз «Барселона».
В нынешнем сезоне на клубном уровне Гризманн принял участие в 48 матчах, отметился 21 результативным ударом и 10 голевыми передачами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ближайшим летом сумма отступных за француза снизится с € 200 млн до € 120 млн. Ранее Гризманн также выступал за «Реал Сосьедад».
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