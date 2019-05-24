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Рамос сообщил Пересу, что рассматривает вариант с уходом из «Реала»

Рамос сообщил Пересу, что рассматривает вариант с уходом из «Реала»
Футбол / Испания 0

Капитан «Реала» Серхио Рамос всерьёз оценивает возможность смены команды в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, 33-летний защитник уже рассказал о такой возможности президенту «сливочных» Флорентино Пересу. Встреча футболиста с клубным руководителем состоялась в доме первого две недели назад. В общении с Пересом также принимали участие отец и брат игрока. Итогом встречи стала договорённость сторон о продолжении переговоров по сложившейся ситуации.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Рамоса в 42 матчах 11 результативных ударов и две голевые передачи. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 30 млн.

Рамосом интересуются 4 клуба
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