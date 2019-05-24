Ковач: последние годы показали, что в финале Кубка Германии не бывает фаворитов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг».

«Конечно, мы летим в Берлин, чтобы победить. Хотим оформить дубль! «Лейпциг» — сложнейший соперник из всех, кого могли получить. Последние годы показали, что в финале Кубка не бывает фаворитов», — приводит слова 47-летнего специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

Матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» состоится завтра, 25 мая, в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Начало встречи — в 21:00 мск.

В полуфинале Кубка Германии команда Ковача на выезде обыграла «Вердер» со счётом 3:2, а «РБ Лейпциг» в гостях переиграл «Гамбург» (3:1).

«Бавария» стала чемпионом немецкой Бундеслиги в нынешнем сезоне. В борьбе за титул мюнхенцы на два очка опередили дортмундскую «Боруссию».