Чеферин — о пропуске финала Лиги Европы Мхитаряном: это его решение

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал ситуацию с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном.

«Решение было принято футболистом. Если футбол прогнётся под этим давлением, мы не сможем ничего организовывать в будущем. Нам удалось обеспечить безопасность во время чемпионата Европы во Франции, когда целью террористических атак стала целая страна», — приводит слова Чеферина Spiegel.

Напомним, из-за многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией в вопросе территориальной принадлежности Нагорного Карабаха Мхитарян принял решение не лететь с командой в Баку на финальный матч Лиги Европы с «Челси». Позже фанаты «Арсенала» создали петицию с требованием перенести решающий матч турнира в Лондон.