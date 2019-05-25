«Золотая бутса»: в итоговой классификации Мбаппе отстал от Месси на 6 очков

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не смог догнать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в споре за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе. В своём последнем матче сезона команда француза уступила «Реймсу» (1:3). Сам 20-летний футболист отметился в игре лишь одним забитым мячом.
Вот как выглядит топ-11 претендентов на «Золотую бутсу»:
1. Лионель Месси («Барселона»): 36 голов (x2,0) / 72 очка
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 33 гола (x2,0) / 66 очков
3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 26 голов (x2,0) / 52 очка
4. Мбайе Дьян («Галатасарай»): 30 голов (x1,5) / 45 очков
5-11. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Роберт Левандовски («Бавария»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Николя Пепе («Лилль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Дуван Сапата («Аталанта»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Садио Мане («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятёрки имеют наивысший коэффициент — 2,0.
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