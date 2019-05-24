«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката в 1-й игре плей-офф за ЛЕ
В первом матче финала плей-офф нидерландской Эредивизии за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20 «Утрехт», ведомый Диком Адвокатом, принимал «Витесс» российского специалиста Леонида Слуцкого. Встреча прошла в Утрехте на стадионе «Галгенвард» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Утрехта» Сандер ван де Стрек на 18-й минуте после передачи нападающего Гирано Керка. До свистка на перерыв счёт сравнял форвард «Витесса» Тим Матавж — голевой пас отдал нападающий Дауда Мохаммед.
Ответную встречу «Витесс» и «Утрехт» проведут в Арнеме на стадионе «Гелредом». Матч состоится 28 мая. Начало — в 21:45 мск.
Посмотреть турнирную таблицу первенства Нидерландов можно на «Чемпионате».
Нидерланды - Эредивизия. Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч
24 мая 2019, пятница. 21:45 МСК
Утрехт
Утрехт
1 : 1
Витесс
Арнем
1:0 – ван де Стрек – 18, 1:1 – Матавж – 31
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