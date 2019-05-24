«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката в 1-й игре плей-офф за ЛЕ

В первом матче финала плей-офф нидерландской Эредивизии за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20 «Утрехт», ведомый Диком Адвокатом, принимал «Витесс» российского специалиста Леонида Слуцкого. Встреча прошла в Утрехте на стадионе «Галгенвард» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Утрехта» Сандер ван де Стрек на 18-й минуте после передачи нападающего Гирано Керка. До свистка на перерыв счёт сравнял форвард «Витесса» Тим Матавж — голевой пас отдал нападающий Дауда Мохаммед.

Ответную встречу «Витесс» и «Утрехт» проведут в Арнеме на стадионе «Гелредом». Матч состоится 28 мая. Начало — в 21:45 мск.

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