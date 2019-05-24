Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката в 1-й игре плей-офф за ЛЕ

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката в 1-й игре плей-офф за ЛЕ
Футбол / Прочие турниры 0

В первом матче финала плей-офф нидерландской Эредивизии за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20 «Утрехт», ведомый Диком Адвокатом, принимал «Витесс» российского специалиста Леонида Слуцкого. Встреча прошла в Утрехте на стадионе «Галгенвард» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Утрехта» Сандер ван де Стрек на 18-й минуте после передачи нападающего Гирано Керка. До свистка на перерыв счёт сравнял форвард «Витесса» Тим Матавж — голевой пас отдал нападающий Дауда Мохаммед.

Ответную встречу «Витесс» и «Утрехт» проведут в Арнеме на стадионе «Гелредом». Матч состоится 28 мая. Начало — в 21:45 мск.

Посмотреть турнирную таблицу первенства Нидерландов можно на «Чемпионате».

Нидерланды - Эредивизия. Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч
24 мая 2019, пятница. 21:45 МСК
Утрехт
Утрехт
1 : 1
Витесс
Арнем
1:0 – ван де Стрек – 18, 1:1 – Матавж – 31
«Реал» вновь отправит Эдегора в аренду
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент