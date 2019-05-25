Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» готов продать Мхитаряна

«Арсенал» готов продать Мхитаряна
Футбол / Англия 0

Текущий сезон может стать для полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна последним в лондонском клубе. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «канониры» готовы продать 30-летнего хавбека в ближайшее трансферное окно. В клубе считают, что армянин уже не сможет выйти на пик своей формы в Премьер-лиге.

Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе прошлого года из «Манчестер Юнайтед». Трансфер футболиста обошёлся «канонирам» в € 34 млн. Ранее армянин также выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», а также дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Мхитаряна в 39 матчах шесть результативных ударов и семь голевых передач. Контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 30 млн.

Чеферин — о пропуске финала Лиги Европы Мхитаряном: это его решение
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент