«Арсенал» готов продать Мхитаряна

Текущий сезон может стать для полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна последним в лондонском клубе. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, «канониры» готовы продать 30-летнего хавбека в ближайшее трансферное окно. В клубе считают, что армянин уже не сможет выйти на пик своей формы в Премьер-лиге.
Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе прошлого года из «Манчестер Юнайтед». Трансфер футболиста обошёлся «канонирам» в € 34 млн. Ранее армянин также выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», а также дортмундскую «Боруссию».
В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Мхитаряна в 39 матчах шесть результативных ударов и семь голевых передач. Контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 30 млн.
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