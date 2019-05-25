«ПСЖ» стал первой командой, забивавшей во всех 38 играх чемпионата Франции

Гол форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ворота «Реймса» (1:3) в игре заключительного 38-тура французской Лиги 1 стал историческим. Об этом сообщает Squawka.

Так, парижане стали первой командой в истории, которой удалось забить во всех 38 играх чемпионата Франции.

Напомним, «ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионский титул после игр 33-го тура Лиги 1. Всего в 38 играх первенства страны команда Томаса Тухеля одержала 29 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. На счету парижан 105 забитых и 35 пропущенных мячей. Лучшим бомбардиром команды и всего чемпионата стал Килиан Мбаппе, забивший 33 мяча. Другим выигранным трофеем «ПСЖ» в текущем сезоне стал Суперкубок Франции, в матче за который парижане разгромили «Монако» (4:0).