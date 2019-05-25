Лэмпард: слухи о «Челси»? Не могу предвидеть, что будет по окончании сезона

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прокомментировал информацию, что он может возглавить лондонский «Челси».
«У «Челси» уже есть тренер — Маурицио Сарри. Слухи появлялись на протяжении всего сезона. Это было очевидно, ведь мы провели хороший год, а с лондонским клубом меня связывают 13 лет карьеры игрока. Понимаю, почему появляются слухи, но я не хочу думать и говорить об этом. Сейчас хочу обсуждать матч с «Астон Виллой», который состоится в понедельник.
В течение всего года я был сфокусирован на своей работе. Этот клуб предоставил мне возможность, и я намерен завершить сезон как можно лучше. Мой контракт рассчитан ещё на два года. Сейчас я не могу предвидеть, что будет после понедельника. Мы всё обсудим с руководством. Многое будет зависеть от результата игры», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
27 мая «Дерби Каунти» сыграет с «Астон Виллой» в финале плей-офф Чемпионшипа за право выступить в английской Премьер-лиге в сезоне-2019/20. Матч состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 17:00 мск.
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