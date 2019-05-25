Танасиевич: «Динамо» — большой клуб, который должен играть на своём стадионе

Бывший игрок московского «Динамо» Йован Танасиевич дал комментарий в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Эта игра станет первой для «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена».
«Меня действительно пригласили на предстоящий матч. Буду очень рад вернуться в это место, ведь я играл в последнем матче, после которого арену закрыли на реконструкцию. «Динамо» — большой клуб, который должен играть на своём стадионе. В последние годы было много трудностей: менялось руководство, тренеры, много футболистов. Надеюсь, с возвращением в Петровский парк все неприятные моменты закончатся», — приводят слова Танасиевича «Известия».
Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».
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