«Эвертон» — фаворит в борьбе за форварда «Арсенала» Уэлбека

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом. Об этом сообщает Evening Standard.

По данным источника, клуб не собирается продлевать с ним контракт, который истекает летом 2019 года. Таким образом, форвард получит статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Сообщается, что главным претендентом на Уэлбека является «Эвертон». Кроме того, футболистом интересуются «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».

28-летний Уэлбек перешёл в «Арсенал» в 2014 году из «Манчестер Юнайтед» за € 20 млн. В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей в чемпионате Англии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу.