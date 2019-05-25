Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Эвертон» — фаворит в борьбе за форварда «Арсенала» Уэлбека

«Эвертон» — фаворит в борьбе за форварда «Арсенала» Уэлбека
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом. Об этом сообщает Evening Standard.

По данным источника, клуб не собирается продлевать с ним контракт, который истекает летом 2019 года. Таким образом, форвард получит статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Сообщается, что главным претендентом на Уэлбека является «Эвертон». Кроме того, футболистом интересуются «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».

28-летний Уэлбек перешёл в «Арсенал» в 2014 году из «Манчестер Юнайтед» за € 20 млн. В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей в чемпионате Англии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу.

«Арсенал» готов продать Мхитаряна
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент