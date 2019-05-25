«Эвертон» — фаворит в борьбе за форварда «Арсенала» Уэлбека
Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом. Об этом сообщает Evening Standard.
По данным источника, клуб не собирается продлевать с ним контракт, который истекает летом 2019 года. Таким образом, форвард получит статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
Сообщается, что главным претендентом на Уэлбека является «Эвертон». Кроме того, футболистом интересуются «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».
28-летний Уэлбек перешёл в «Арсенал» в 2014 году из «Манчестер Юнайтед» за € 20 млн. В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей в чемпионате Англии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу.
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