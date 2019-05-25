«Барселона» поздравила Месси с завоеванием «Золотой бутсы»

«Барселона» заранее поздравила нападающего Лионеля Месси, который может в шестой раз в карьере выиграть «Золотую бутсу».
Всего в текущем сезоне в чемпионате Испании Месси сыграл 34 матча, забил 36 мячей и сделал 13 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Ла Лиги. Его ближайшим конкурентом в борьбе за «Золотую бутсу» является форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, забивший 33 гола.
Топ-11 претендентов на «Золотую бутсу»:
1. Лионель Месси («Барселона»): 36 голов (x2,0) / 72 очка
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 33 гола (x2,0) / 66 очков
3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 26 голов (x2,0) / 52 очка
4. Мбайе Дьян («Галатасарай»): 30 голов (x1,5) / 45 очков
5–11. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5–11. Роберт Левандовски («Бавария»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5–11. Николя Пепе («Лилль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5–11. Дуван Сапата («Аталанта»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5–11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5–11. Садио Мане («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5–11. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 22 гола (x2,0) / 44 очка
Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. У чемпионатов «большой пятёрки» — наивысший коэффициент: 2,0.
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