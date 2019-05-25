Жемалетдинов: мы не потеряем свои позиции, «Локомотив» долго шёл к этому серебру

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов дал комментарий в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Мы не потеряем свои позиции, мы очень долго шли к этому серебру. К сожалению, не удалось взять чемпионство, но теперь остаётся сделать последний шаг до второго места по итогам сезона. Думаю, чисто на морально-волевых качествах мы должны одержать победу и добиться свой цели», — приводят слова Жемалетдинова «Известия».
Московский клуб гарантировал себе серебряные или бронзовые медали чемпионата России. Если «Локомотив» финиширует на втором месте, то напрямую попадёт в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20. Если клуб завершит сезон на третьем месте, то будет участвовать в квалификационном раунде.
Матч «Локомотив» — «Уфа» состоится завтра, 26 мая, в Москве. Начало встречи — 14:00 мск.
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