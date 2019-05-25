«ПСЖ» проведёт переговоры с Буффоном на следующей неделе
В ближайшее время решится дальнейшая судьба итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.
По данным источника, на следующей неделе представители клуба и агент итальянца проведут переговоры касательно будущего 41-летнего вратаря в французском клубе.
Ранее Буффон рассказал, что «ПСЖ» предложил ему новый контракт.
Буффон перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года на правах свободного агента из «Ювентуса». В составе чемпиона Франции в нынешнем сезоне голкипер сыграл 24 матча и пропустил 22 мяча. С командой он выиграл Суперкубок и чемпионат Франции. Ранее он также выступал за «Парму» и «Ювентус». В составе национальной сборной Италии футболист провёл 176 матчей и пропустил 117 голов.
Буффон: «ПСЖ» предложил мне новый контракт
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