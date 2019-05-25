«Эвертон» требует у «МЮ» £ 100 млн за Ришарлисона

Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, «Эвертон» получил запросы относительно доступности бразильца от нескольких потенциальных покупателей, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Также игроком интересовался «Интер», а «ПСЖ» и «Атлетико» отправляли своих скаутов на матчи «Эвертона», чтобы оценить Ришарлисона. Утверждается, что английский клуб оценивает форварда в £ 100 млн.

21-летний Ришарлисон перешёл в «Эвертон» прошлым летом из «Уотфорда». Сумма трансфера составила € 39,2 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей. Контракт бразильца с английским клубом действителен до лета 2023 года.

