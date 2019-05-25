Тухель – о будущем: такое чувство, что все знают то, чего не знаю я

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после поражения от «Реймса» (1:3) в заключительном туре чемпионата Франции ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Сообщается, что на пресс-конференции он пребывал в отличном расположении духа.

«Честно говоря, я волнуюсь. У меня такое чувство, что все знают то, чего не знаю я. У вас есть какая-то информация? Знаю, что в футболе может случиться что угодно, но пока я здесь», — приводит слова немецкого специалиста Get French Football News.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе подопечных Томаса Тухеля 91 очко. Парижане стали первой командой в истории, которой удалось забить во всех 38 играх Лиги 1.

Также парижане вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов.