Тухель – о будущем: такое чувство, что все знают то, чего не знаю я
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после поражения от «Реймса» (1:3) в заключительном туре чемпионата Франции ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Сообщается, что на пресс-конференции он пребывал в отличном расположении духа.
«Честно говоря, я волнуюсь. У меня такое чувство, что все знают то, чего не знаю я. У вас есть какая-то информация? Знаю, что в футболе может случиться что угодно, но пока я здесь», — приводит слова немецкого специалиста Get French Football News.
«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе подопечных Томаса Тухеля 91 очко. Парижане стали первой командой в истории, которой удалось забить во всех 38 играх Лиги 1.
Также парижане вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ» стал первой командой, забивавшей во всех 38 играх чемпионата Франции
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