Фернандеш – об истекающем контракте: сосредоточен на матче с «Уфой»
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился ожиданиями от встречи с «Уфой» в заключительном туре чемпионата России, а также рассказал о ситуации с контрактом. В конце сезона португалец может стать свободным агентом.
«Впереди у нас ещё очень важная игра с «Уфой» в воскресенье. Это крайне значимый матч, поскольку нам надо выиграть, чтобы остаться на втором месте. Сейчас я сосредоточен на этом, так как мой контракт действует до 30 июня. Посмотрим, что будет дальше и останусь ли я игроком «Локомотива», — цитируют Фернандеша «Известия».
После 29 туров РПЛ «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Команда Юрия Сёмина по дополнительным показателям опережает «Краснодар».
Фернандеш опять не пожал руку Сёмину
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