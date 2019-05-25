Балотелли получил красную карточку в последнем матче чемпионата

В матче 38-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома обыграл «Монпелье» — 1:0. Красной карточкой отметился нападающий хозяев Марио Балотелли. Он вышел на замену на 59-й минуте, а на 87-й покинул поле за грубый подкат сзади. Для итальянского форварда это четвёртое удаление в Лиге 1, что является худшим результатом в топ-5 чемпионатов среди нападающих за три года.

В 15 матчах за «Марсель» Балотелли забил 8 голов. Контракт 28-летнего итальянца заканчивается этим летом. Руководство клуба намерено предложить новое соглашение как минимум на один сезон.

«Марсель» завершил чемпионат Франции на пятом месте, набрав 61 очко. Команда Руди Гарсии на 30 баллов отстала от «ПСЖ». В следующем сезоне «Марсель» выступит в Лиге Европы.