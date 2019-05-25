Маркиньос: я остаюсь в «ПСЖ» на 100%
Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос в летнее траснферное окно не покинет клуб, сообщает Footmercato. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».
«Я остаюсь на 100%», — сказал Маркиньос после матча с «Реймсом» (1:3) в заключительном туре чемпионата Франции.
Парижане не готовы расставаться с Маркиньосом, поскольку главный тренер команды Томас Тухель включил его в список из четырёх футболистов, которых нужно удержать летом.
Маркиньос перешёл в «ПСЖ» из «Ромы» в 2013 году. Ранее он также выступал за «Коринтианс». В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 29 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей, а также получил 2 жёлтые и 1 красную карточку.
«Ювентус» нацелился на Маркиньоса, игрок заинтересован в переходе
- 25 мая 2019
-
07:38
-
07:21
-
06:52
-
06:31
-
06:11
-
06:00
-
05:42
-
05:23
-
05:14
-
04:31
-
03:54
-
02:59
-
02:39
-
02:19
-
01:53
-
01:44
-
01:29
-
01:06
-
00:58
-
00:40
-
00:28
-
00:17
-
00:03
-
00:01
- 24 мая 2019
-
23:55
-
23:38
-
23:22
-
23:18
-
22:54
-
22:45
-
22:31
-
22:25
-
21:58
-
21:49
-
21:33
Партнерский контент