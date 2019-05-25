Маркиньос: я остаюсь в «ПСЖ» на 100%

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос в летнее траснферное окно не покинет клуб, сообщает Footmercato. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

«Я остаюсь на 100%», — сказал Маркиньос после матча с «Реймсом» (1:3) в заключительном туре чемпионата Франции.

Парижане не готовы расставаться с Маркиньосом, поскольку главный тренер команды Томас Тухель включил его в список из четырёх футболистов, которых нужно удержать летом.



Маркиньос перешёл в «ПСЖ» из «Ромы» в 2013 году. Ранее он также выступал за «Коринтианс». В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 29 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей, а также получил 2 жёлтые и 1 красную карточку.