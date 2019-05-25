Рангник: не был бы уверен, что Вернер уйдёт в «Баварию»

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник высказал мнение по поводу возможного ухода из клуба нападающего Тимо Вернера.
«Я не был бы настолько уверен, что Вернер действительно уйдёт в «Баварию». Если бы «Бавария» была заинтересована в Тимо, они бы уже связались с нами. Тем более, что у нас с ними хорошие отношения. Наша позиция не изменилась: не хотим, чтобы он ушёл в последний год своего контракта, не продляя его», — цитирует Рангника Read Bundesliga.
Контракт форварда с «Лейпцигом» рассчитан до 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летний игрок может продолжить выступления на родине, но пока у Вернера нет договорённости ни со своим клубом, ни с «Баварией», которая также интересуется им.
В нынешнем сезоне Вернер забил 16 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах немецкой Бундеслиги. В Кубке Германии 23-летний форвард записал в свой актив 3 мяча в 3 встречах.
- 25 мая 2019
-
07:38
-
07:21
-
06:52
-
06:31
-
06:11
-
06:00
-
05:42
-
05:23
-
05:14
-
04:31
-
03:54
-
02:59
-
02:39
-
02:19
-
01:53
-
01:44
-
01:29
-
01:06
-
00:58
-
00:40
-
00:28
-
00:17
-
00:03
-
00:01
- 24 мая 2019
-
23:55
-
23:38
-
23:22
-
23:18
-
22:54
-
22:45
-
22:31
-
22:25
-
21:58
-
21:49
-
21:33