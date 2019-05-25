Рангник: не был бы уверен, что Вернер уйдёт в «Баварию»

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник высказал мнение по поводу возможного ухода из клуба нападающего Тимо Вернера.

«Я не был бы настолько уверен, что Вернер действительно уйдёт в «Баварию». Если бы «Бавария» была заинтересована в Тимо, они бы уже связались с нами. Тем более, что у нас с ними хорошие отношения. Наша позиция не изменилась: не хотим, чтобы он ушёл в последний год своего контракта, не продляя его», — цитирует Рангника Read Bundesliga.

Контракт форварда с «Лейпцигом» рассчитан до 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летний игрок может продолжить выступления на родине, но пока у Вернера нет договорённости ни со своим клубом, ни с «Баварией», которая также интересуется им.

В нынешнем сезоне Вернер забил 16 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах немецкой Бундеслиги. В Кубке Германии 23-летний форвард записал в свой актив 3 мяча в 3 встречах.