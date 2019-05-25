Виллаш-Боаш — приоритетный вариант для «Марселя»

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель», сообщает L’Équipe. По информации издания, спортивный директор клуба Андони Субисаррета считает его главным кандидатом на замену Руди Гарсии, который покинет пост по окончании сезона. Субисаррета впечатлён достижениями Виллаш-Боаша с «Порту» и работой с молодёжью.



Ранее португалец заявил о готовности возглавить «Марсель». Последним его клубом был «Шанхай СИПГ», который он покинул в 2017 году. Ранее возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». В «Зените» португалец работал с 2014 по 2016 год.

«Марсель» завершил чемпионат Франции на пятом месте, набрав 61 очко. Команда Руди Гарсии на 30 баллов отстала от «ПСЖ». В следующем сезоне «Марсель» выступит в Лиге Европы.