Раньери: у Роналду такой же энтузиазм, как у ребёнка

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением, как следует работать с молодыми футболистами.
«Таланты не появляются постоянно, важно, чтобы присутствовала последовательная работа. Все упоминают Криштиану Роналду, потому что, обладая талантом, он продолжает тренироваться и работать так, будто это его первое занятие. У него такой же энтузиазм, как у ребёнка» — цитирует Раньери Football Italia.
Также итальянский специалист охарактеризовал время работы в «Роме», которую покинет по окончании сезона.
«Было очень весело! Тренировать команду города, где родился, где болел на выездных играх. Это отличается от всего остального», — отметил Раньери.
Раньери возглавил «Рому» в начале марта этого года после отставки Эусебио Ди Франческо, уволенного после вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Порту» в 1/8 финала. Приход в стан «волков» стал вторым в тренерской карьере итальянца. Он работал с командой с 2009 по 2011 год.
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