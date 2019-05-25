Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Лаурентис: было бы весело, если бы Сарри возглавил «Ювентус»

Де Лаурентис: было бы весело, если бы Сарри возглавил «Ювентус»
Футбол / Италия 0

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи о возможном переходе наставника «Челси» Маурицио Сарри в «Ювентус». Итальянский специалист ранее возглавлял неаполитанцев.

«Всё зависит от него, он взрослый человек и может принимать собственные решения. Могу только пожелать ему успеха. Буду болеть за его команду в финале Лиги Европы и был бы очень рад, если бы он выиграл этот трофей.

Что касается будущего, было бы ещё веселее, если бы он возглавил «Ювентус», а мы выиграли скудетто в следующем сезоне в борьбе с ним.

Взятие титула чемпионов Италии было бы сенсацией. Это было бы венцом всего, что мы делали до сих пор, хотя победа в Лиге чемпионов — тоже неплохо», — цитирует президента «Наполи» Football Italia со ссылкой на радио Kiss Kiss.

«Челси» опросит игроков о работе Сарри перед принятием решения о его увольнении
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент