Жардим: думаю, что останусь в «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 38-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (0:2) отметил, что намерен остаться на посту наставника «монегасков».



«У меня ещё есть два года по контракту с клубом. Подписывая соглашение, я рисковал. Но теперь мы спасены. Думаю, что останусь в „Монако“. Хотя не всё зависит от меня в данной ситуации.



Изменения в составе? Прежде чем покупать новых футболистов, нам необходимо сделать выбор, так как у нас на контрактах более 70 игроков. Это внушительная цифра», — приводит слова Жардима A Bola.



«Монако» завершил сезон на 17-м месте, всего в двух очках от зоны вылета из Лиги 1. Ранее сообщалось, что Жардим может возглавить «Милан» в летнее межсезонье.

Жардим может возглавить «Милан»