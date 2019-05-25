Жардим: думаю, что останусь в «Монако»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 38-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (0:2) отметил, что намерен остаться на посту наставника «монегасков».
«У меня ещё есть два года по контракту с клубом. Подписывая соглашение, я рисковал. Но теперь мы спасены. Думаю, что останусь в „Монако“. Хотя не всё зависит от меня в данной ситуации.
Изменения в составе? Прежде чем покупать новых футболистов, нам необходимо сделать выбор, так как у нас на контрактах более 70 игроков. Это внушительная цифра», — приводит слова Жардима A Bola.
«Монако» завершил сезон на 17-м месте, всего в двух очках от зоны вылета из Лиги 1. Ранее сообщалось, что Жардим может возглавить «Милан» в летнее межсезонье.
Жардим может возглавить «Милан»
- 25 мая 2019
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