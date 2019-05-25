Агент: Малиновским интересуются лучшие клубы Испании и Италии
Сергей Серебренников, агент полузащитника «Генка» Руслана Малиновского, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Наполи».
«В нём заинтересованы лучшие клубы Италии и Испании. Не могу сказать, является ли „Наполи“ одним из клубов, с которыми мы имеем дело, но есть небольшой круг клубов, с которыми мы непосредственно контактируем. Я не слышал ничего о предложении от неаполитанцев. Возможно, его получал „Генк“, но я ничего не знаю. Мы не говорили о „Наполи“, сейчас мы сконцентрированы на чемпионате Бельгии, но я не исключаю возможности трансфера. „Наполи“ — чрезвычайно интересный клуб, с историей, а Карло Анчелотти — отличный тренер», — цитирует Серебренникова Tuttomercatoweb.
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