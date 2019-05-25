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«Наполи» отклонил предложение «Реала» в размере € 90 млн по Кулибали

«Наполи» отклонил предложение «Реала» в размере € 90 млн по Кулибали
Футбол / Испания 0

«Реал» предпринял попытку приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, «Королевский клуб» сделал предложение неаполитанцам по их 27-летнему игроку в размере € 90 млн, однако руководство «Наполи» отказалось расставаться с ключевым футболистом команды.

В текущем сезоне на клубном уровне на счету Кулибали в 48 матчах два результативных удара и одна голевая передача. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость сенегальца составляет € 70 млн. Ранее Кулибали выступал также за «Метц» и «Генк». В составе сборной Сенегала футболист провёл 32 матча и забил один гол.

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