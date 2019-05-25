«Наполи» отклонил предложение «Реала» в размере € 90 млн по Кулибали

«Реал» предпринял попытку приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, «Королевский клуб» сделал предложение неаполитанцам по их 27-летнему игроку в размере € 90 млн, однако руководство «Наполи» отказалось расставаться с ключевым футболистом команды.

В текущем сезоне на клубном уровне на счету Кулибали в 48 матчах два результативных удара и одна голевая передача. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость сенегальца составляет € 70 млн. Ранее Кулибали выступал также за «Метц» и «Генк». В составе сборной Сенегала футболист провёл 32 матча и забил один гол.