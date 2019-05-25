Виллиан: финал Лиги Европы определит сезон «Челси»

Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что победа команды в финале Лиги Европы позволит положительно охарактеризовать завершающийся сезон.



«Знаю, что это был не лучший сезон. Да, это было хорошо, но мы не достигли вершины. Уверен, что могу играть гораздо лучше. И не только я, но и весь состав „Челси“. Мы все знаем, что способны на большее.



В конце сезона мы поставили для себя некоторые цели и достигли некоторых из них. Мы смогли выйти на третье место в английской Премьер-лиге и попали в финал Лиги Европы. Если в итоге нам удастся выиграть трофей, мы сможем назвать этот сезон хорошим. Конечно, всегда хочется чего-то большего.



Мы мотивированы на финал Лиги Европы. Хочется выиграть трофей, это необходимо. Финал Лиги Европы определит наш сезон. С „Арсеналом“ всегда непросто играть, но мы сделаем всё для победы», — приводит слова Виллиана Mirror.

Перед «Арсеналом» поставлена задача заявить о себе в Лиге Европы