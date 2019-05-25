УЕФА может наказать «Фенербахче» за нарушение правил финансового фэйр-плей

Контрольно-финансовый комитет УЕФА на официальном сайте союза опубликовал данные о четырёх клубах, заключивших соглашение об урегулировании нарушений правил финансового фэйр-плей.
«Галатасарай» и «Маккаби» из Тель-Авива выполнили все задачи, поставленные на сезон-2018/19, и продолжат работу в рамках соглашения. «Порту» частично выполнил требования, установленные на сезон-2018/19. Таким образом, такие меры, как ограничения на трансферы и в заявке клуба на еврокубки, ранее применённые в отношении «Порту», буду действовать и в следующем сезоне. Период мониторинга «Порту» и «Маккаби» продлится до сезона-2020/21, «Галатасарая» — до сезона-2021/22, как и предполагалось.
Также Следственная палата УЕФА по финансовому контролю решила передать дело «Фенербахче» Арбитражной палате союза, поскольку турецкий клуб нарушил условия соглашения по урегулированию нарушений правил финансового фэйр-плей. «Фенербахче» не сумел достичь безубыточности в сезоне-2018/19.
- 25 мая 2019
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