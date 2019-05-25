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Мозес: покидаю «Фенербахче», мне нужно новое приключение

Мозес: покидаю «Фенербахче», мне нужно новое приключение
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес, выступающий на правах аренды в «Фенербахче», отметил, что покинет турецкий клуб.

«У меня был приятный опыт, но я не буду выступать в Турции в следующем сезоне. Я покидаю „Фенербахче“. Мне необходимо новое приключение в карьере», — приводит слова Мозеса Fanatik.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте, который в ближайшее время должен возглавить «Интер», попросил руководство миланского клуба приобрести Мозеса. Конте знаком с Мозесом по работе в «Челси». При итальянском специалисте нигериец был игроком основного состава, заняв место на позиции выдвинутого крайнего защитника. В нынешнем сезоне в 21 матче на счету Мозеса три гола и одна результативная передача.

Конте попросил «Интер» приобрести Мозеса
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