Румменигге: «Бавария» не ведёт переговоров с «Манчестер Сити» по трансферу Зане
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что мюнхенский клуб не начинал переговоров с «Манчестер Сити» по трансферу немецкого полузащитника Лероя Зане.
«До сих пор не было никаких переговоров. Это интересный игрок. Мы постараемся его приобрести, но для начала следует убедить самого футболиста», — приводит слова Румменигге Sport Bild.
Полузащитник перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне Зане принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач. «Горожане» финишировали на первом месте в турнирной таблице, завоевав второе чемпионство подряд.
«Бавария» предложит «Манчестер Сити» около € 80 млн за Зане
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