Раньери: Де Росси заслуживает аплодисментов всего «Олимпико»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери отметил, что ожидает грандиозных проводов полузащитника и капитана команды Даниэле Де Росси в матче 38-го тура итальянской Серии А с «Пармой».



«Де Росси будет играть с первой минуты с капитанской повязкой. Он заслуживает аплодисментов всего „Олимпико“. Это должна быть настоящая вечеринка, он должен провести великолепный матч. Я хочу видеть стадион, наполненный любовью к Даниэле. Он заслуживает этого, потому что сделал многое для „Ромы“.



Для меня именно страсть Даниэле к „Роме“ является той особенностью, которая завоевала любовь болельщиков. Уход из клуба — это удар для него. Я не знаю, наденет ли он специальную повязку, но с радостью оплачу штраф», — приводит слова Раньери пресс-служба «Ромы».

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