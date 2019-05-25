Джан: переход в «Ливерпуль» был абсолютно правильным шагом для меня
Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан отметил, что считает своей переход из леверкузенского «Байера» в «Ливерпуль» в 2014 году правильным шагом.
«Я до сих пор помню, когда перешёл в „Ливерпуль“. Мне было всего 20 лет, и многие в Германии говорили: „Зачем он это делает? Ему всего 20, слишком рано ехать за границу“. Но я был уверен, что смогу это сделать. Переход в „Ливерпуль“ был абсолютно правильным шагом. Я показал себя там, как и в любой команде, в которой играл до сих пор», — приводит слова Джана Goal.com.
Джан перешёл из «Ливерпуля» в туринский «Ювентус» в 2018 году. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 25 мая 2019
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