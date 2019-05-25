Джан: расизм — это позор, а люди, проявляющие его, — идиоты

Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан поделился мнением о расизме и пагубном влиянии новых технологий на образование.



«Лично я никогда не сталкивался с расизмом в Италии. Конечно, мы часто слышим об этом, и я думаю, что это позор, потому что люди равны независимо от цвета кожи и волос. Люди, которые проявляют расизм, — идиоты. Я думаю, что это происходит во всём мире. Нельзя сказать, что подобное встречается только в Италии. Это позор, страшный позор.



Проблемы образования? Дети не виноваты в том, что они такие. Виноваты люди, которые позволили им это, то есть все мы. Когда мы были детьми, всё было совсем иначе. Но ведь сейчас 10-летний ребёнок не сам покупает себе смартфон, это делают его родители. Думаю, образование вновь должно измениться. Дети должны лазить по деревьям и получать травмы во время игр. Я рад, что рос в то время, когда мог уйти играть на улицу с друзьями в 10 утра и вернуться домой, когда на улице уже стемнело. Это было самое прекрасное время для меня.



Мне бы хотелось, чтобы люди больше общались друг с другом, а не смотрели в экраны телефонов. Это ужасно. Социальные сети — это фальшивый мир. К сожалению, они стали частью повседневной жизни. Кроме того, мы, футболисты, иногда слишком много времени тратим на социальные сети, но на данный момент иного пути нет», — приводит слова Джана Goal.com.

Джан: переход в «Ливерпуль» был абсолютно правильным шагом для меня