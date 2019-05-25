Марселино: большинство тренеров не знает, как остановить Месси

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль в преддверии финального матча Кубка Испании с «Барселоной» поделился мнением относительно того, как можно остановить капитана каталонцев Лионеля Месси.

«Всем известно, насколько „Барса“ опасна в атаке, поэтому нам нужно будет идеально сыграть в обороне. Я думаю, что большинство тренеров не знает, как остановить Месси. Мы можем лишь попытаться ограничить его участие в игре, особенно на участках поля, где он может нести максимальную опасность нашим воротам, и рассчитывать на удачу. Мы хотим поспособствовать тому, чтобы в субботу у него был не лучший день», — приводит слова Марселино El Mundo Deportivo.

Финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Валенсией» состоится сегодня, 25 мая, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Начало игры — в 22:00 мск.