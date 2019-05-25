Лопетеги предложил свои услуги «Челси»

Новым главным тренером «Челси» может стать известный испанский специалист Хулен Лопетеги. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, недавно Лопетеги посетил Англию, где выражал заинтересованность в работе сразу нескольким клубам. В том числе 52-летний специалист контактировал с руководством «Челси» на предмет возможной замены на тренерской скамье синих Маурицио Сарри.

Последним клубом Лопетеги был «Реал». В качестве главного тренера «сливочных» он проработал четыре месяца. При нём команда сыграла 14 матчей, выиграв из них шесть при двух ничьих и шести поражениях. Кроме того, Лопетеги работал с дублем «Королевского клуба», юношескими, молодёжной и национальной сборными Испании, а также с «Порту».