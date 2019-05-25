Адиев: в матче с «Уралом» сыграет молодёжь

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Слова и действия всегда нужны. Даже когда мы официально покинули Премьер-Лигу, у нас остаётся мотивация. Как минимум мы не хотим занять последнее место. Об этом мы говорили и перед «Рубином». С другой стороны, мы хотим набрать очки и перед родной публикой, чтобы завершить сезон с высоко поднятой головой. Как в плане игры, так и в плане результата. Поэтому слова для ребят я подберу. Надеюсь, эти слова дойдут до них и будут правильно приняты, подойдём к игре с правильным настроем.
Все опытные ребята нас уже покинули, и сейчас в основном осталась молодежь. Поэтому кадровых проблем как таковых у нас нет. Все находятся в строю, за исключением травмированного Кулика. Конечно, его опыт нам помог бы и в Казани, и с «Уралом». Так что сыграет молодёжь», — приводит слова Адиева официальный сайт «Анжи».
- 25 мая 2019
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