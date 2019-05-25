«Манчестер Сити» надеется заключить новый контракт с Зане

Руководство «Манчестер Сити» планирует в ближайшие дни провести переговоры с представителями полузащитника «горожан» Лероя Зане по поводу нового контракта, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «горожане» надеются убедить 23-летнего немецкого футболиста продлить соглашение. Ранее сообщалось, что в услугах Зане заинтересована мюнхенская «Бавария». Позже данную информацию подтвердили президент клуба Ули Хёнесс и председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Полузащитник перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне Зане принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач. «Горожане» финишировали на первом месте в турнирной таблице, завоевав второе чемпионство подряд.
- 25 мая 2019
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