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Ван Дейк: никогда не нервничаю, нервозность ограничивает игрока

Ван Дейк: никогда не нервничаю, нервозность ограничивает игрока
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что никогда не нервничает перед играми.

«Никогда не нервничаю. С опытом нервозность пропадает. Когда дебютировал за „Ливерпуль“ в 2018 году, то был скорее взволнован, чем нервничал. Был удивлён спокойствием в тот день. Сейчас чаще проявляется именно волнение, а не нервы. Даже перед финалом Лиги чемпионов в прошлом сезоне я совсем не нервничал. Наоборот, был очень расслаблен.

Не знаю, почему так происходит. Научился этому в последние годы, чему очень рад. Когда нервничаете, вы думаете: «Я не имею права на ошибку, нельзя отдать неточный пас». Но в такие моменты вы ограничиваете себя, не позволяете себе показать максимум. За эти годы я внушил себе, что в жизни есть много более важных вещей", — приводит слова ван Дейка The Guardian.

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