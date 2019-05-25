Киевское «Динамо» готово продать Цыганкова «Наполи» за € 25–30 млн
Киевское «Динамо» оценило своего вингера Виктора Цыганкова в € 25–30 млн. Об этом сообщает AreaNapoli.
По информации источника, попытку заполучить 21-летнего украинца предпринял «Наполи». Через посредников за футболиста неаполитанцы предложили € 18 млн. Однако президент киевского клуба Игорь Суркис отказался отпускать игрока за указанную сумму, так как рассчитывает выручить с продажи вингера минимум на € 7 млн больше. Пока не ясно, продолжит «Наполи» борьбу за украинца или выйдет из переговоров.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Цыганков принял участие в 45 матчах, отметился 18 результативными ударами и 17 голевыми передачами. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года.
Киевское «Динамо» отказалось продавать Цыганкова в «Наполи» за € 18 млн
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