«Сибирь» и «Краснодар-2» разошлись миром

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала «Краснодар-2». Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Новосибирске и завершилась вничью — 0:0.



Главный арбитр встречи Роман Сафьян не показал ни одной жёлтой карточки. Таким образом, «Краснодар-2» продлил серию без побед в Футбольной национальной лиге до четырёх матчей, а «Сибирь» не проиграла в третьем матче подряд.



«Краснодар-2» набрал 51 очко и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (37) финишировала на 18-м месте и вылетела из ФНЛ. Ранее из Футбольной национальной лиги также вылетели «Зенит-2» и «Тюмень».



Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».