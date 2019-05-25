«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с Хамесом
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Daily Express.
По информации источника, три перечисленных клуба АПЛ следят за ситуацией с 27-летним хавбеком и будут готовы побороться за него, если мюнхенцы не воспользуются правом выкупа контракта колумбийца до 15 июня.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Хамес провёл 28 матчей, отметился 7 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Аренда футболиста в «Баварии» рассчитана до лета 30 июня текущего года. Контракт колумбийца с «Реалом» действует до конца сезона-2020/21. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 65 млн.
«Бавария» ещё не приняла решения относительно выкупа Хамеса
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