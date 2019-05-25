«Манестер Юнайтед» готов заплатить € 25–30 млн за защитника «Бетиса» Фирпо
Левый защитник «Бетиса» Жуниор Фирпо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», информирует AS.
По сведениям источника, «красные дьяволы» уже начали переговоры с севильским клубом по трансферу 22-летнего игрока. За футболиста молодёжной сборной Испании манкунианцы готовы заплатить порядка € 25–30 млн.
В текущем сезоне на клубном уровне Фирпо принял участие в 29 матчах, на счету защитника 3 результативных удара и 5 голевых передач. Контракт игрока с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 25 млн. В июне защитник в составе молодёжной сборной Испании выступит на чемпионате Европы U21, который пройдёт в Италии и Сан-Марино.
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