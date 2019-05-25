«РБ Лейпциг» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Кубка Германии — в 21:00

Сегодня, 25 мая, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится финальный матч Кубка Германии, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. В роли его ассистентов выступят Кристиан Гиттельман и Маттиас Йёлленбек. Резервный рефери – Бибиана Штайнхаус.
На пути к решающему матчу Кубка Германии «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Хоффенхайма» (2:0), «Вольфсбурга» (1:0), «Аугсбурга» (2:1 ДВ) и «Гамбурга» (3:1). В свою очередь «Бавария» победила «Рёдингхаузен» (2:1), «Герту» (3:2 ДВ), «Хайденхайм» (5:4) и «Вердер» (3:2).
«Бавария» по итогам минувшего сезона Бундеслиги стала чемпионом Германии, опередив ближайшего преследователя в лице дортмундской «Боруссии» на два очка. «РБ Лейпциг» финишировал третьим.
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