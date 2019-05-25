«Барселона» — «Валенсия»: онлайн-трансляция финала Кубка Испании — в 22:00

Сегодня, 25 мая, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании. Встретятся «Барселона» и «Валенсия». Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Альберто Ундиано Мальенко. В роли его ассистентов выступят Роберто Алонсо Фернандес и Иньиго Прието Лопес де Серайн. Резервный рефери – Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.



На пути к решающему матчу Кубка Испании «Барселона» оказался сильнее «Культураль Леонесы» (1:0 и 4:1), «Леванте» (1:2 и 3:0), «Севильи» (0:2 и 6:1) и «Реала» (1:1 и 3:0). В свою очередь «Валенсия» победила «Эбро» (2:1 и 1:0), «Спортинг» (1:2 и 3:0), «Хетафе» (0:1 и 3:1) и «Бетис» (2:2 и 1:0).



«Барселона» по итогам минувшего сезона Примеры стала чемпионом Испании, опередив ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 11 очков. «Валенсия» финишировала четвёртой.

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