Фанат «Ливерпуля» отследил передвижение красного самолёта Депая

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай опубликовал на своей странице в «Инстаграме» несколько коротких видео, на которых он в красной одежде садится в красный самолёт.

Первый ролик сопровождался сообщением «Спасибо, Лион». Учитывая последние слухи, болельщики «Ливерпуля» подумали, что 25-летний игрок сборной Нидерландов таким образом намекает на переход в мерсисайдский клуб.

Один из фанатов отследил передвижение самолёта Депая. На своей странице в «Твиттере» он оставил на эту тему около 20 сообщений. В какой-то момент болельщик написал: «Я бы поставил деньги, что этот самолёт приземлится в Англии». Он также отправил личное сообщение футболисту.

Самолёт с Мемфисом в итоге прилетел в Роттердам, где игрок в детстве провёл три года в составе молодёжной команды «Спарты».