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«Селтик» завоевал Кубок Шотландии

«Селтик» завоевал Кубок Шотландии
Футбол / Прочие турниры 0

В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик». Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины матча, на 52-й минуте, «Хартс» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Райана Эдвардса. Спустя 10 минут «Селтик» сумел восстановить равенство в счёте усилиями нападающего Одсонна Эдуарда. На 82-й минуте Эдуард оформил дубль, реализовав пенальти, и тем самым принёс своей команде победу.

«Селтик», являющийся рекордсменом по количеству побед в Кубке Шотландии, увеличил свой показатель до 39 трофеев. В активе «Хартс» по-прежнему восемь кубков.

Кубок Шотландии. Финал
25 мая 2019, суббота. 17:00 МСК
Хартс
Эдинбург
1 : 2
Селтик
Глазго
1:0 – Эдвардс – 52, 1:1 – Эдуард – 62 (пен), 1:2 – Эдуард – 82
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