«Селтик» завоевал Кубок Шотландии
В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик». Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1.
В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины матча, на 52-й минуте, «Хартс» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Райана Эдвардса. Спустя 10 минут «Селтик» сумел восстановить равенство в счёте усилиями нападающего Одсонна Эдуарда. На 82-й минуте Эдуард оформил дубль, реализовав пенальти, и тем самым принёс своей команде победу.
«Селтик», являющийся рекордсменом по количеству побед в Кубке Шотландии, увеличил свой показатель до 39 трофеев. В активе «Хартс» по-прежнему восемь кубков.
- 25 мая 2019
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