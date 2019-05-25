Фабрегас: «Монако» должен бороться за титул Лиги 1 и играть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас на своей странице в «Инстаграме» подвёл итоги нынешнего сезона.

«Это был странный и трудный сезон для меня. Я пережил моменты, с которыми никогда раньше не сталкивался. Получил несколько травм, хотя раньше оставался здоровым в течение долгого времени.

Мы выполнили задачу, ради которой я приехал сюда. Рад, что помог «Монако» в трудной ситуации. Такой клуб должен бороться за титул Лиги 1 и участвовать в Лиге чемпионов. Понимаем, что многое должно измениться, и я уверен, что руководство сделает всё возможное, чтобы это произошло.

Пришло время отдохнуть и набраться сил. Спасибо всем болельщикам, что были с нами в такие тяжёлые моменты. Крепко обнимаю, скоро увидимся», — написал Фабрегас.

«Монако» завершил сезон на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В 38 матчах монегаски одержали 8 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.