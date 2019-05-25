Раш: болельщики «Реала» должны аплодировать Бэйлу

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш поделился мнением о ситуации вокруг нападающего мадридского «Реала» Гарета Бейла.

«Не знаю, что там происходит, но у Бэйла невероятная статистика в «Реале». Он должен идти, куда хочет. Если Гарет намерен остаться, пусть остаётся. Но если захочет вернуться в Англию, будет много желающих его заполучить.

Болельщики «Реала» должны аплодировать Бэйлу. Я был на прошлогоднем финале Лиги чемпионов, когда он забил потрясающий гол в ворота «Ливерпуля». Они должны говорить ему большое спасибо за работу», — приводит слова Раша BBC.

В сезоне-2018/19 Гарет принял участие в 29 матчах испанской Примеры. В активе 29-летнего валлийца 8 голов и 3 результативные передачи.