Раш: болельщики «Реала» должны аплодировать Бэйлу
Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш поделился мнением о ситуации вокруг нападающего мадридского «Реала» Гарета Бейла.
«Не знаю, что там происходит, но у Бэйла невероятная статистика в «Реале». Он должен идти, куда хочет. Если Гарет намерен остаться, пусть остаётся. Но если захочет вернуться в Англию, будет много желающих его заполучить.
Болельщики «Реала» должны аплодировать Бэйлу. Я был на прошлогоднем финале Лиги чемпионов, когда он забил потрясающий гол в ворота «Ливерпуля». Они должны говорить ему большое спасибо за работу», — приводит слова Раша BBC.
В сезоне-2018/19 Гарет принял участие в 29 матчах испанской Примеры. В активе 29-летнего валлийца 8 голов и 3 результативные передачи.
Британские СМИ приписали Зидану унизительные слова в адрес Бэйла
- 25 мая 2019
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